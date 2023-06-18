النائب العام يحبط تهريب 250 مهاجرًا ويضبط 4 مهربين

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أكد مكتب النائب العام اليوم الأحد إحباط تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط4 متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.

وأضاف مكتب النائب العام أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية و الاتصالات بالمكتب تولى مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية لفعل إيواء مهاجرين غير شرعيين.

وأفاد المكتب أنه تبين أن إرادة أفراد هذه العصابة الإجرامية اتجه نحو إخراج هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين من البلاد عبر البحر؛ لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وأوضح مكتب النائب العام أن أعمال الدعم الفني ساقت المحققين إلى تَعْرِيفِ حلقة القائمين على تنظيم الأفعال محل البحث؛ ثم إلى تحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر.

وأفاد المكتب أن عناصر خفر السواحل ؛ وقوة دعم المديريات ؛ تولوا مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص المهاجرين من الخطر القائم؛ وضبط وإحضار المسؤولين.