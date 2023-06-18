«العامة الكهرباء»: نستهدف تطوير خطوط النقل ودعم الشبكة بمحطات جديدة

عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، والذي تم تخصيصه لمتابعة جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت صفحة حكومة الوحدة المؤقتة، على فيسبوك، في بيان، أن الدبيبة أكد خلال كلمته على؛ “تقديره للجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، والذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي”.

وشدد الدبيبة؛ على “ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية”.

وأشار البيان؛ إلى أن “الفريق الفني بالشركة قدم عرضاً ضوئياً يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي ساهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال”.

وأردف البيان موضحًا أن “الشركة استعرضت خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عدداً من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة”.

وأكد أعضاء المجلس على “ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيا وماليا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها”.