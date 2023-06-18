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باتيلي: لابد من الكف عن خطاب الكراهية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حث عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي- في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية- الليبيين على تجديد الالتزام بوقف هذه الظاهرة المقيتة.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”:” ينبغي الكف عن استخدام الكلمات كسلاح للتحريض على العداء والعنف والتمييز إذا ما أردنا لليبيا أن تشهد انتخابات حرة وشاملة وأن تحقق سلاما واستقرارا دائمين”.

وأضاف باتيلي:” في السنوات الـ 12 الماضية، ساهم خطاب الكراهية في تأجيج نيران الحرب وتصعيد الصراع في ليبيا، واضطهاد الفئات المستضعفة في المجتمع، بل وتسبب في إحداث أضرار حقيقية شملت حالات وفيات واختفاء قسري، وإسكاتٍ لصوت المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

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صحيفة الساعة 24

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