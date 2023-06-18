النيابة العامة تُعلن إحباط تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي والقبض على 4 متهمين

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب 250 مهاجرًا غير شرعي وضبط أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد.

وحسب بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أفاد فيه ، بأن النائب العام وجَّه باتخاذ التدابير القاضية إلى الحد من التداعيات المترتبة عن نشاط تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تولى مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية فعل إيواء مهاجرين غير شرعيين، ثم اتجاه إرادة أفرادها نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وانتهت أعمال الدعم الفني للمحققين إلى الوصول لحلقة القائمين على تنظيم عمليات التهريب، وتحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر، فتولى عناصر خفر السواحل، وقوة دعم المديريات، مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لتخليص المهاجرين من الخطر القائم، وضبط وإحضار المسؤولين.