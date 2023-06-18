بدء الدورة التدريبية الأولى للعام 2023 لعددٍ من الصحفيين العاملين بـ (وال)

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال)- بدأت بمركز التدريب بمقر وكالة الأنباء الليبية صباح اليوم الأحد، الدورة التدريبية الأولى للعام 2023 لعددٍ من الصحفيين العاملين بالوكالة في مجال فنون كتابة الخبر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية عبد الباسط أبوديه – في كلمة – ألقاها في مستهل هذه الدورة، أن الوكالة تسعى لضخ دماء جديدة في هذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي تُعتبر المدرسة الأولى في تغطية الخبر الليبي ونشره محليًا وعالميًا وتحقيق التواصل بين الأجيال والرفع من مهارات المتدربين وصقل مواهبهم.

وأكد أبوديه أن هذه الدورة هي نواة لدورات مستقبلية ستشمل كافة الصحفيين والمراسلين العاملين بفروع ومكاتب الوكالة في مجالات كتابة التقرير الإخباري والتحقيق الصحفي والقصة الصحفية، وأيضًا من خلال تعيين طلبة من خريجي كلية الإعلام وأقسام العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف الجامعات الليبية وصولا إلى متابعة الحدث المحلي في ربوع ليبيا.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الدورات في تنمية المهارات لدى الأشخاص ومساعدتهم على تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى المهني للفرد إلى جانب توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير مهاراتهم القديمة.

وتستهدف الدورة التي يُشرف عليها مستشار التدريب بـ (وال) على الدلالي (16) عنصرًا من المنتسبين حديثًا لإدارة التحرير العام، وقسم المندوبين سيتلقون على مدى أسبوعين دروسًا نظرية وتدريبات عملية على فنون كتابة الخبر، وتغطية الحدث وتنمية اللغة الصحفية للمتدربين وإحساسهم بأهمية المصداقية في نقل الخبر وتحديد مصادره. (وال)

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