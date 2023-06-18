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العرفي: جلسة للنواب غدًا برئاسة “عقيلة” وبحضور شرفي لـ”رئيس النواب المصري”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”: سبق وأن أرسلنا القوانين لمفوضية الانتخابات وهو ما يُعبر عن قبولنا بها وانطلاق مسار إجراء الانتخابات بشكل فعلي.
وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية قائلا: سنقوم بتضمين القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 بالجريدة الرسمية في الجلسات القادمة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك جلسة شرفية للنواب غدًا برئاسة عقيلة وبحضور شرفي لرئيس النواب المصري.
وأكد قائلا: سنبحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بيننا وبين البرلمان المصري.
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العرفي رئيس النواب المصري عقيلة صالح

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صحيفة الساعة 24

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