الدبيبة يؤكد لمخاتير محلات بلدية بنغازي على دورهم في المصالحة ودعم الانتخابات

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على دور مخاتير محلات بلدية بنغازي في المصالحة الوطنية ودعم الجهود لإجراء الانتخابات.

وشدد الدبيبة خلال لقائه مخاتير محلات بلدية بنغازي البالغ عددهم 45 مختارا ممن شاركوا في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بطرابلس على ضرورة أن يقوم المخاتير بدورهم في متابعة المشروعات المفعلة والجديدة داخل نطاق بلدية بنغازي وتكثيف عملية المتابعة معهم.

وأعرب رئيس الحكومة في كلمة له عن سعادته باستقبال مختاري محلات بنغازي والحديث معهم حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مخاتير المحلات، على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم الإدارة المحلية على كافة مستوياتها، ورؤية الحكومة الساعية لتفعيل دور عمداء البلديات ومختاري المحلات فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.