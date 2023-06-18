أمن زوارة تشارك في حملة أمنية للقضاء على تهريب الوقود وقفل محطات البيع غير القانونية

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شاركت مديرية أمن زوارة مع القوة المشكلة من غرفة العمليات العسكرية زوارة والكتيبة 105 مشاة بحملة أمنية للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود وقفل قنوات بيع الوقود غير القانونية.

وأكدت مديرية أمن زوارة عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تم قفل كل تلك المواقع الواقعة داخل نطاق مديرية الأمن.

ونبهت المديرية كافة أصحاب المحطات إلى الالتزام بفتح المحطات بدوام كامل إلى حين انتهاء الطلبية وعدم قفل الأبواب أمام المواطنين.

وشدد مديرية الأمن أنه في حال المخالفة سيتم التواصل مع إدارة العمليات النفطية بشركة البريقة لوقف تزويد المحطات المخالفة.