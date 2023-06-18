بيان دار الافتاء الليبية بشأن غرة شهر ذو الحجة وأول أيام عيد الاضحى المبارك

أصدرت دار الافتاء الليبية، اليوم الاحد 18 يونيو 2023، بياناً بشأن غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية و موعد أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية؛ في بيان صادر عنها أن يوم غدٍ الإثنين، الموافق: 19/ 6/ 2023م، هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هجرية، وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق: 27/ 6/ 2023م، هو يوم الوقوف بعرفة.

وقال البيان أن يوم الأربعاء 28/ 6 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مضيفاً نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأمن ورخاء، على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.