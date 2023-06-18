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بيان دار الافتاء الليبية بشأن غرة شهر ذو الحجة وأول أيام عيد الاضحى المبارك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدرت دار الافتاء الليبية، اليوم الاحد 18 يونيو 2023، بياناً بشأن غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية و موعد أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء الليبية؛ في بيان صادر عنها أن يوم غدٍ الإثنين، الموافق: 19/ 6/ 2023م، هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هجرية، وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق: 27/ 6/ 2023م، هو يوم الوقوف بعرفة.

وقال البيان أن يوم الأربعاء 28/ 6 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مضيفاً نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأمن ورخاء، على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

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