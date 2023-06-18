المقريف لـ”اللجنة العليا للامتحانات”: ضرورة إعلان نتيجة “التعليم الأساسي” قبل عيد الأضحى

شدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الموقتة، موسى المقريف، على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022- 2023، واستماعه لاحاطتها حول الأسبوع الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوي.

وحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أكدت فيه أن اللجنة سلمت “المقريف”، خلال الاجتماع، التقارير الفنية الخاصة بالأسبوع الأول للامتحانات، والمتضمنة عددًا من الملاحظات الواردة، وحالات الغش التي جرى رصدها، وحالات الغياب، وغيرها من الملاحظات ذات العلاقة.

وبدوره أكد “المقريف” على ضرورة توفير سبل الراحة، وعدم إرباك الطلاب أثناء دخولهم قاعات الامتحانات، كما جدد تشديده على محاربة ظاهرة الغش بجميع أنواعه، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من جرى ضبطه سواء أكان معلمًا أو ولي أمر أو رئيس لجنة امتحانية، وإحالتهم للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لامتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، تشكَّلت بعضوية مديري المركز الوطني للامتحانات، ومصلحة التفتيش التربوي، ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، والتعليم الخاص، والخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، ومكاتب المتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.