العابد: أصحاب المشروعات الخاصة ستتوقف مرتباتهم باستثناء المتقاعدين

أكد وزير العمل في حكومة الوحدة المؤقتة “علي العابد”،أن أصحاب المشاريع الخاصة ستوقف رواتبهم من الدولة دون تخيير باستثناء المتقاعدين.

وأشار العابد في تصريحات متلفزة، إلى أن الجمع بين القطاع العام والخاص سيضيع الفرصة على الشباب الخريجين والباحثين عن العمل.

وأضاف قائلا:” بدأنا بحملة تفتيشية على المحال التجارية والوحدات الخدمية التي تقدم الخدمات التجارية للمواطنين، ونحن نستهدف أصحاب هذه المشاريع باعتبار أنها مشاريع كبيرة ذات دخل كبير ولها سلسلة من المحال”.

كما نوه إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المشاريع لديهم تعيين في الدولة، متسائلاً:”هل يعقل لرجل أعمال أو مالك لمحال أن يؤسس لمشروع ويكون لديه تعيين في الدولة؟”.

وأكد أن الآلية التي تتبعها وزارته في حملتها لضبط ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص تتم عن طريق السجل التجاري.