افتتاح مقر جديد لمركز شرطة السواني بمديرية أمن الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة اليوم الاحد افتتاح المقر الجديد لمركز شرطة السواني بمديرية أمن الجفارة.

وحضر الافتتاح مدير أمن الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف” ، ومدير مكتب وزير الداخلية لواء “عبدالواحد عبدالصمد”، ومدير أمن طرابلس لواء “خليل وهيبة” ، ومدير امن جنزور لواء ” الصديق العطوي” ، ومدير أمن النواحي الأربع لواء “نورالدين الشتوي” ، والمحامي العام جنوب طرابلس “جمعة الحكيمي” ، وعمداء بلديات السوانى والجليدة ؛ ورئيس قوة الدعم بجهاز الأمن العام والتمركزات الامنية ، وعدد من ضباط وضباط الصف بمديرية أمن طرابلس وعددا من ورؤساء الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية امن الجفارة.

وعلى هامش الافتتاح عقد اجتماع موسع بين الحضور نوقش خلاله التنسيق بين مديريات أمن طرابلس وطوقها وباقي الأجهزة الأمنية، وتعزيز تعاون الأمني بما يضمن انجاح مستهدفات الخطة الأمنية لوزارة الداخلية.

وأعرب مدير أمن الجفارة خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لوزير الداخلية المكلف وما يقدمه من دعم واهتمام بكافة مكونات الوزارة للنهوض والارتقاء بمستوى الأداء الأمني. وفق بيان صادر عن الوزارة عبر فيسبوك.