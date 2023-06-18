في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية..باتيلي يحث الليبيين على وقف هذه الظاهرة (المقيتة)

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حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الأحد، الليبيين على تجديد الالتزام بوقف خطاب الكراهية هذه الظاهرة المقيتة.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية ينبغي الكف عن استخدام الكلمات كسلاح للتحريض على العداء والعنف والتمييز إذا ما أردنا لليبيا أن تشهد انتخابات حرة وشاملة وأن تحقق سلاما واستقرارا دائمين.

وتابع المبعوث :”في السنوات الـ 12 الماضية، ساهم خطاب الكراهية في تأجيج نيران الحرب وتصعيد الصراع في ليبيا، واضطهاد الفئات المستضعفة في المجتمع”.

وأوضح باتيلي :”تسبب خطاب الكراهية في إحداث أضرار حقيقية شملت حالات وفيات واختفاء قسري، وإسكاتٍ لصوت المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.