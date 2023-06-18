التكبالي: المجتمع الدولي لا يُمانع بشأن وجود صفقة لترميم حكومة الدبيبة

استبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن يتمكن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، من تحقيق هدفهما بتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من أنها تحتل الأولوية بأجندتهما منذ أشهر عدة، مقارنة بإجراء الانتخابات،

وأشار التكبالي في تصريحات صحفية إلى أن رفض البعثة الأممية محاولات المجلسين ربط إنجازهما القوانين الانتخابية بوجود تلك الحكومة، وهو ما ترجمه البعض بعدم رغبة البعثة والمجتمع الدولي في التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة،

واستبعد أي إمكانية لوجود حكومة مصغرة، وذلك لرغبة الأطراف كافة في الحصول على نصيب لهم في وزاراتها.

كما رجح التكبالي بالمقابل عدم ممانعة المجتمع الدولي في تحقيق ما يتم تداوله إعلامياً بشأن وجود صفقة لترميم حكومة الدبيبة، يتم بمقتضاها تقاسم السلطة بالبلاد بين الدبيبة، وقيادة الجيش الوطني، التي ستحصل على عدد من الحقائب السيادية، وستتم أيضاً ترضية صالح والمشري. على حد قول التكبالي.