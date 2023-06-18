معزب: من الضروري أن تحظى الحكومة الجديدة بالدعم لتتمكن من مباشرة مهامها

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” محمد معزب “، أن استشعار الجميع بأن الانتخابات لن تتم، وإن تمت فهي لن تكون قبل منتصف العام المقبل، دفع أطرافاً عديدة للتركيز على المصالح، التي قد تقتنصها عبر تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي تراجع الاهتمام الفعلي بالانتخابات وقوانينها.

وأضاف “معزب” في تصريحات صحفية قائلا:”من الضروري أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم القوى المسلحة بعموم البلاد؛ كي تتمكن فعلياً من مباشرة مهامها، وإلا كان الفشل مصيرها الحتمي”.

لافتاً إلى أن اجتماع رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعدد من قيادات التشكيلات المسلحة في طرابلس أخيراً تطرق لملف الحكومة، إلى جانب مناقشة القوانين الانتخابية.