الدبيبة والمشري..لقاء تصالح بحضور قيادات عسكرية وأمنية

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عقد في طرابلس اليوم الأحد لقاء تصالح بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وضم اللقاء الذي قيل إنه في منزل المشري في حي الأندلس والذي يضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية.

ومن أبرز الحضور للقاء عبد الله الطرابلسي ” الفروالة”، عبد السلام الزوبي، محمود بن رجب، فهيم بن رمضان.

ونوقش خلال اللقاء آخر الأوضاع في البلاد ونتائج ومخرجات لجنة 6+6 التي أعلن عنها مؤخرًا في أبوزنيقة المغربية.

يشار إلى أن هذا اللقاء ياتي بعد قطيعة بين الطرفين و أشهر من المناكفات وتبادل التهم بين الدبيبة والمشري.