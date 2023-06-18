القبض على شخصين بسرقة أغطية الصرف الصحي ومياه الأمطار

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الاحد عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من القبض على شخصين يقومان بسرقة أغطية الصرف الصحي وأغطية تصريف مياه الأمطار بحي المشير بمنطقة الصابري.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة الصابري وأبلغ شكواه ضد أشخاص مجهولين على متن مركبة آلية نوع اوبل كورسا خضراء اللون يقومون بسرقة أغطية خزانات الصرف الصحي وكذلك أغطية تصريف مياه الأمطار بحي المشير بمنطقة الصابري .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد أحمد العرفي تم انتقال اعضاء التحريات على وجه السرعة وتم مراقبتهم وإعداد كمين محكم لهم وضبطهم متلبسين بسرقة الاغطية وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ع.ي من مواليد2004 والثاني يُدعى ص.ع.م من مواليد 2004 إعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة…