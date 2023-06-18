مداهمة منزل والقبض على شخصين يمتهنان تهريب البشر إلى إيطاليا

أعلنت مديرية بنغازي، الاحد عن تمكن “قسم البحث الجنائي” في القبض على شخص ليبي الجنسية وآخر مصري الجنسية يمتهنان تهريب البشر إلى دولة إيطاليا ويُداهم منزلاً يستخدم لجمع المهاجرين ومن ثم تهريبهم….

عُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية آخر ليبي الجنسية يمتهنان تهريب البشر إلى دولة إيطاليا عن طريق البحر مقابل مبالغ مالية .

وأفادت المعلومات بتواجد الشخصين سالفي الذكر بمنزل،بمنطقة السلماني بالقرب من السوق العام وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة حيث تم خروج قوة من اعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة السلماني وتم رصد الشخص المصري الجنسية على متن مركبة آلية نوع تيوتا fg وبرفقته الشخص الآخر الليبي الجنسية وتم ضبطهم والإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ع.ك.م من مواليد 1995 مصري الجنسية والثاني يُدعى أ.أ.م من مواليد 1975ليبي الجنسية وإعترفا بتهريبهم للبشر بواسطة قوارب عن طريق البحر حيث يقومون بتجميع المهاجرين بمنزل متكون من ثلاثة طوابق بمنطقة السلماني إلى حين موعد سفرهم ويتم نقلهم بواسطة حافلات نوع مرسيدس فيتو وتم إنتقال مجموعة التحريات رفقة قسم التمركزات الأمنية وقسم شرطة النجدة للمنزل سالف الذكر وتم ضبط 21 مهاجراً 20 من الجنسية السورية وشخص مصري الجنسية وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم أفادو انهم قامو بدفع مبلغ مالي وقدره 3500 دولار للفرد الواحد مقابل تهريبهم لدولة ايطاليا عبر الأراضي الليبية بالتنسيق مع الأشخاص الذين تم ضبطهم ، وأُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة….