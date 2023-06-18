الدبيبة يوضح للمبعوث الأممي الشرط الأساسي لإنجاح العملية الانتخابية

أكد رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أن “رؤية حكومته تجاه ملف الانتخابات مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، عبر “فيسبوك”، باعتبارها متطرفة) بأن الدبيبة عقد اجتماعا مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة إن “القوانين العادلة والقابلة للتنفيذ شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة”.

وأكد أن “الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح الانتخابات”، مشددا على ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق.

وأشار الدبيبة، خلال اللقاء، إلى أن “أكثر من 80% من الإنفاق يذهب بشكل مباشر ومتساوٍ إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم”.