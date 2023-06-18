جلسة مجلس النواب الليبي الإثنين بحضور رئيس مجلس النواب المصري

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال)- يناقش مجلس النواب الليبي جلسة يوم غد الإثنين، اتفاقيات التعاون المشترك مع الجارة مصر بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي. هذا ويزور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي والوفد المرافق له، الإثنين مقر مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي. وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي – في تصريحات صحفية […]

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