| النائب العام يعلن تحرير 250 مهاجرا والقبض على 4 متهمين

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2023/06/18 على الساعة 22:04

: أعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، مساء اليوم الأحد، تحرير 250 مهاجرا كانوا محتجزين في إحدى أوكار احتجاز المهاجرين، إضافة إلى القبض على “4 من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد”.



وأفاد مكتب النائب العام، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام تولى مهمة بحث مؤشرات ممارسة عصابة إجرامية لفعل إيواء مهاجرين غير شرعيين ؛ ثم اتجاه إرادة أفرادها نحو إخراجهم من البلاد عبر البحر؛ لغرض الحصول على منافع مادية غير مشروعة ؛ فساقت أعمال الدعم الفني المحققين إلى تَعْرِيفِ حلقة القائمين على تنظيم الأفعال محل البحث ؛ ثم إلى تحديد موضع وسيلة نقل الضحايا في عرض البحر ؛ فتولى عناصر خفر السواحل ؛ وقوة دعم المديريات ؛ مهمة التعامل مع المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص المهاجرين من الخطر القائم ؛ وضبط وإحضار المسؤولين؛ فترتَّب عن ذلك تخليص مائتين وخمسين مهاجراً ؛ والوصول إلى أربعة متهمين من القائمين على تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة لها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل خارج البلاد”.