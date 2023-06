فريق مصري يتفقد عدة مطارات ليبية لبحث عودة الرحلات إليها

زار فريق التدقيق التابع للطيران المدني المصري عدة مطارات ليبية بغرض التدقيق عليها ومراجعة إمكانية تسيير رحلات من الجانب المصري نحوها.

وأوضحت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اليوم، أن زيارة الفريق شملت مطار معيتيقة بطرابلس، ومطار مصراتة، ومطار سبها.

كما تناولت الزيارة الاطلاع على إجراءات الشحن وكشف الطرود والبريد بالمطار وامتثالها للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات، على رأسها قطاع الطيران.

وخلال زيارته مطار سبها، أشاد الجانب المصري باتباع التدابير والإجراءات الصحيحة اللازمة، مؤكدا أن هناك خطوات اتخذت من قبل إدارة المطار لتحسين العملية التشغيلية، وفق ما نقلته مصلحة المطارات.

المصدر: مصلحة المطارات

