الدبيبة يستقبل مخاتير محلات بلدية بنغازي في منزله بطرابلس

الوطن|متابعات

استقبل رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، يوم أمس الأحد، في منزله بالعاصمة طرابلس، مخاتير محلات بلدية بنغازي، البالغ عددهم 45 مختارا.

بدوره أعرب الدبيبة في كلمة له عن سعادته باستقبال مختاري محلات بنغازي والحديث معهم حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس الحكومة المنتهية على دور المخاتير الهام في المصالحة الوطنية ودعم الجهود لإجراء الانتخابات، وضرورة أن يقوم المخاتير بدورهم في متابعة المشروعات المفعلة والجديدة داخل نطاق بلدية بنغازي وتكثيف عملية المتابعة معهم.