أوصت إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر رغيف الخبز وزن 80 جرام بربع دينار.

الإدارة وفي دراسة فنية لعام 2023, ذكرت أنها احتسبت سعر الدقيق للقنطار الواحد 250 دينارا كحد أقصى، فيما قدرت سعر تكلفة الكهرباء والمياه بـ5 آلاف دينار سنويا.

وأوضحت الإدارة أنها احتسبت تكلفة الديزل 500 دينار شهريا وذلك في حدود استهلاك ألفي لتر شهريا، مشيرة إلى احتساب الصيانة الدورية 1000 دينار شهريا.

وأضافت الإدارة أن تكلفة الصيانة الدورية احتسبتها بقيمة 833 دينار شهريا، بتكلفة سنوية مقدرة بـ10 آلاف دينار.

وحول تكلفة القنطار الواحد من الدقيق، قالت الإدارة إنها احتسبت تكلفة الملح ألف دينار، والمياه 500 درهم للقنطار الواحد، و3 آلاف دينار و500 درهم للسكر.

وتابعت الإدارة أنها احتسبت 7 آلاف دينار للخميرة، و8 آلاف دينار للزيت، وألفين دينار محسنات، و75 دينارا لليد العاملة.

المصدر: تقرير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة

The post ربع دينار لرغيف الخبز.. سعر جديد مرتقب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار