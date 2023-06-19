ليبيا.. دبيبة يشدد على ضرورة تنفيذ الخطة المعتمدة لمواجهة الذروة الصيفية

ناقش المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا، خلال اجتماعه الخامس بمقر الشركة العامة للكهرباء، جهود الشركة في مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، خلال الاجتماع، تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها والذي أسهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي.

وشدد دبيبة على ضرورة استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

وقدم الفريق الفني بالشركة عرضا ضوئيا يتضمن العمرات الجسيمة المنفذة وصيانة خطوط النقل التي أسهمت في الاستقرار وعدم اللجوء لطرح الأحمال.

كما استعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، والتي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يجر تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيًا وماليًا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.