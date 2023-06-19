الجهاني: عدم وجود دولة مستقرة بسلطة واحدة يسهم في تفاقم الهجرة غير الشرعية

قال عضو مجلس النواب “عصام الجهاني”، إن عدم وجود دولة مستقرة بسلطة واحدة، يسهم في تفاقم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الجهاني في تصريحات صحفية، أن أوروبا تسببت في الحالة الراهنة في الدول الأفريقية عبر نهب ثروات الدولة، وعملت على تنمية بلادها وتركت الدول الأفريقية تعاني الفقر، ما يضطر الشعوب للهجرة باتجاه أوروبا.

وأشار إلى أن مافيا تهريب البشر والنفط في ليبيا يشارك فيها بعض المسؤولين، نظرا لعدم تطبيق القانون بالشكل الواجب، إثر الوضع السياسي الراهن، وتفشي السلاح.