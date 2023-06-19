| لقاءات مكثفة للمبعوث الأممي إلى ليبيا.. ورئيس مجلس النواب المصري يزور بنغازي

(العربي الجديد): يُجري المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عدة لقاءات مع جهات ليبية معنية بالانتخابات، قبل تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن غدا الإثنين، في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي حضور جلسة مجلس النواب الليبي يوم غد في بنغازي.

فقد التقى باتيلي رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، لبحث مستجدات ملف الانتخابات في ليبيا.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمفوضية، فإن باتيلي بحث مع السائح مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن، سواء على المستوى الفني أو الاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبها، قالت حكومة الوحدة الوطنية، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة بحث مع باتيلي المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية.

وأفادت بأن الدبيبة قدم رؤية حكومته تجاه ملف الانتخابات المبنية “على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة”.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة تأكيده للمبعوث الأممي أن الحكومة “مستمرة عبر اللجان التي شكلتها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية، بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات”.

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن رئيسه خالد المشري، أحال إلى باتيلي “النتائج النهائية والمُلزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة لجنة 6+6”.

وأرفق المكتب الإعلامي للمجلس نص رسالة المشري للمبعوث الأممي، مشيرا فيها إلى أن نص القوانين الانتخابية المحالة هي “التي تم التوقيع عليها في اجتماع اللجنتين في مدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 3 / 6 / 2023”.

وفيما أكد المشري، في نص خطابه، على أن القوانين “نهائية وملزمة ومرحب بها في المجلسين”، استدرك بالقول “وفي حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم التعديل عن طريق لجنة 6+6”.

رئيس مجلس النواب المصري يزور بنغازي

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن رئيس مجلس النواب المصري، سيحضر جلسة مجلس النواب التي ستنعقد يوم غد الاثنين في بنغازي برئاسة عقيلة صالح.

وأوضح العرفي، لـ”العربي الجديد”، أن مشاركة الجبالي في جلسة النواب ببنغازي تأتي “في إطار الدعم المصري للعملية السياسية في البلاد ودفعها نحو إجراء الانتخابات وتفعيل التعاون المشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري على مستوى الاتفاقيات الموقعة بينهما”.

وفي السياق، كشف مصدر برلماني ليبي، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الجبالي سيعقد اجتماعا مع ممثلي مجلس النواب في لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية بحضور عقيلة صالح.

وتأتي زيارة الجبالي إلى بنغازي قبل ساعات من تقديم باتيلي إحاطته إلى مجلس الأمن يوم غد الاثنين، بشأن مستجدات أعمال البعثة في ليبيا، وهي الإحاطة الأولى بعد إحاطته، منتصف إبريل/نيسان الماضي، التي أعلن فيها عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى تمثل كل الطيف السياسي والاجتماعي الليبي، للتوافق على الأطر القانونية والدستورية للانتخابات لإجرائها خلال العام الجاري.

وكان مجلس الدولة قد أعلن، الاثنين الماضي، عن إحالة رئيس ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6 نسخة من القوانين الانتخابية إلى مجلس النواب، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة إصدارها، وفقا للإعلان الدستوري الذي نص على نهائية مخرجات لجنة 6+6.

ولم يصدر من مجلس النواب أي إجراء أو موقف حيال مطالب مجلس الدولة، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن مجلسه لم يتسلم أي قوانين انتخابية بشكل رسمي من لجنة 6+6، وأبدى اعتراضه بشأن بعض مواد القوانين، خصوصا المتعلقة بضرورة تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسياتهم الأجنبية قبل الدخول في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبعد أن التقى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مكتبه العسكري الأربعاء الماضي، صالح رفقة تسعين نائباً، أصدر بيانا رحب فيه بمخرجات لجنة 6+6 واعتبرها “خطوة مهمة”، نحو الانتخابات، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في تشكيل “حكومة جديدة موحدة”، لإنهاء حالة الانقسام السياسي.

العربي الجديد، 18/06/2023