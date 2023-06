الدبيبة يبحث خطة الكهرباء لـ”الذروة الصيفية”

حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتباره رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة شركة الكهرباء العامة على استمرار تنفيذ الخطة المعتمدة من مجلس الوزراء لمواجهة الذروة الصيفية.

جاء ذلك خلال عقد الدبيبة اجتماعه الخامس اليوم في مقر الشركة العامة للكهرباء مع رئيس وأعضاء المجلس ومديري الإدارات والمكاتب بالشركة العامة للكهرباء لمتابعة آلية مواجهة الذروة الصيفية والخطة التطويرية للعام 2023.

كما أثنى الدبيبة على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالشركة لتنفيذ عدد من الصيانات والعمرات وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، الذي ساهم في استقرار الشبكة خلال ذروة الشتاء الماضي، وفق ما نقله إعلام الحكومة.

واستعرضت الشركة خطتها الفنية للنصف الثاني من العام الجاري التي شملت مشروعات التوزيع ونقل الطاقة والإنتاج والتخطيط، التي تستهدف عددا من المحطات العاملة وصيانة وتطوير خطوط النقل التي لم يتم تنفيذ أي مشروعات بشأنها منذ 10 سنوات، إلى جانب دعم الشبكة من خلال تنفيذ محطات جديدة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة دعم جهود شركة الكهرباء في تنفيذ خطتها مع ضرورة متابعتها فنيا وماليا لضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق وضع خطة مع شركة الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة ذروة الصيف الاستهلاكية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

