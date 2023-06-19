مجلس الدولة: المشري أحال إلى المبعوث الأممي نسخة من مخرجات لجنة “6+6”

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، اليوم الأحد، عن إحالة رئيس المجلس، خالد المشري، إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة “6+6”.

وقتل المشري في رسالة بعث بها إلى باتيلي: “نحيل إليكم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة التي جرى التوقيع عليها بإجماع اللجنتين في مدينة أبوزنيقة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023 من قبل لجنة (6+6) المشكلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

ونوه المشري في رسالته، بأن تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين، مشيرا إلى أنه في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6).