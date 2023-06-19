مستشفى الهضبة يعلن عن إجراء ست عمليات جديدة في مجال القسطرة القلبية

الوطن| رصد

أعلن مستشفى الهضبة الخضراء العام عن اجراء ست عمليات جديدة في مجال القسطرة القلبية بالتعاون مع فريق الماني متخصص في هذا المجال، وذلك استمراراً للنجاحات التي يحققها المستشفى في توطين العلاج بالداخل بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأفاد المكتب الاعلامي اليوم الأحد أن اجراء هذه العمليات يأتي استكمالاً للعملية السابقة التي أجريت لأول مرة في ليبيا في مجال القسطرة القلبية، وهي زراعة الصمام الاورطي عن طريق القسطرة أو مايعرف بعملية “TAVI” وهي أحدث ماتوصل له العلم في عمليات تغيير صمام على مستوى العالم.