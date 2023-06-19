سيمو: إطلاق حملة للتطعيم ضد الحصبة في 4 مناطق بالجنوب

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبد الباسط سميو”:” انطلقت أمس حملة للتطعيم ضد الحصبة وإعطاء فيتامين “أ” في مناطق الجنوب الأربعة “أوباري والقطرون ووادي الشاطئ وغات” وذلك بعد ظهور إصابات.

وأكد سيمو، في تصريحات صحفية، أن هذه المناطق تعتبر خط مرور للمهاجرين والنازحين من السودان.

ولفت إلى أن حملة التطعيم ضد الحصبة مستمرة إلى يوم الخميس القادم، فالحملة تستهدف كل المقيمين في هذه المدن سواء من الليبيين أو المهاجرين من عمر سنة إلى 6 سنوات.

وتابع:” نخطط لحملة تطعيم ضد الحصبة خلال الفترة القادمة في كل ربوع ليبيا دون استثناء”.

ودعا سيمو، كل المواطنين بتطعيم أطفالهم من خلال التطعيمات الروتينية، حيث يوجد جرعتان ضد الحصبة لأعمار السنة والسنة والنصف.