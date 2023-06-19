| “الليبية لعلوم البحار” تتحدث عن ظهور أسماك القرش

|

2023/06/18 على الساعة 19:25

: أكد رئيس الجمعية الليبية لعلوم البحار، ضو حدود، اليوم الأحد، أن “ظهور أسماك القرش في البحر المتوسط والشواطئ الليبية خلال هذه الفترة طبيعي”، وذلك لأنها “تمر في فترة التزاوج ووضع الأجنة، حيث تقوم بوضع بيضها في مناطق رملية”.

وتعليقا على الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد حدود، في تصريح إعلامي، أنه “يوجد 30 نوعًا تقريباً من أسماك القرش قبالة السواحل الليبية، وخاصة في سواحل شرق مصراتة، وتظهر دائماً في هذه المدة على شواطئ خالية من السكان”، وأن “فترة ظهورها تستمر من شهر أبريل حتى نهاية يونيو من كل عام”.

وتابع حدود أن الصيادين “يصطادون أسماك القروش عن طريق شبكات الصيد التي توضع قرب الشاطئ، ومن أهم مناطق صيدها في ليبيا البويرات الحسون وأم الغرانيق وشرق سرت”، حسب تعبيره.