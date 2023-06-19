أبوزريبة يجتمع بمدير مديرية أمن سلوق قمينس لبحث الأوضاع الأمنية بالبلدية

الوطن| رصد

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مع مدير أمن سلوق قمينس منصور الفرجاني.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية بمدينتي سلوق وقمينس، والوقوف على سيّر العمل بالمديرية في تنفيذ المهام المكلفة بها في حفظ الأمن والتعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تُواجه سيّر العمل ووضع الحلول لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية لأهالي وسكان البلدية.

حيث استعرض مدير أمن سلوق قمينس لأبوزريبة سيّر العمل ضمن الخطة الأمنية المُشتركة بمشاركة كافة مكونات المديرية وفروع الأجهزة الأمنية العاملة داخل المنطقة لحفظ الأمن والمجاهرة به.

و من جانبة أثنى أبوزريبة على الجهود التي تبذل من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل البلديّة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للوطن والمواطن.