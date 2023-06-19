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لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية تجري زيارة تفقدية لمستشفى طب وجراحة الأطفال

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قامت لجنة تفتيش وتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية بإجراء زيارة تفقدية اليوم الأحد إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال لتقييم مخازن الأدوية والمعدات الطبية.

وقال مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة الليبية عبد السلام مصباح، إن اللجنة اطلعت خلال زيارتها على الطرق الصحيحة لتخزين الأدوية وأبدت ملاحظاتها باتباع الأساليب والطرق الصحيحة في تخزين الأدوية.

وأضاف مصباح أن اللجنة قامت بتسليمه تقارير زيارتها الأسبوع الماضي إلى مركز بنغازي الطبي، و مستشفى طب وجراحة العيون بنغازي وعيادة الصابري المجمعة.

وأكد أن إدارة الصيدلة باشرت بوضع الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه المرافق الصحية التي أعدت بشأنها اللجنة تقاريرها.

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الوطن الليبية

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