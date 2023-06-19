العرفي: أرسلنا القوانين لمفوضية الانتخابات وهو ما يعبر عن قبولنا بها

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه سبق وأن أرسلنا القوانين لمفوضية الانتخابات وهو ما يعبر عن قبولنا بها وانطلاق مسار إجراء الانتخابات بشكل فعلي.

ووأضاف العرفي في تصريحات صحفيه، أن مجلس النواب سيقوم بتضمين القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 بالجريدة الرسمية في الجلسات القادمة.

وبين عضو مجلس النواب، أنه سيكون هناك جلسة شرفية للنواب غدا برئاسة عقيلة وبحضور شرفي لرئيس النواب المصري، مشيرا إلى المجلس سيبحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بينه وبين البرلمان المصري