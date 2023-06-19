الكوني يلتقي مجلس حكماء وأعيان ترهونة

الوطن|رصد

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال زيارته مدينة ترهونة اليوم الأحد مجلس حكماء، وأعيان ترهونة الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستعرض أعضاء مجلس ترهونة أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، خاصةً البنية التحية، والتعليم والصحة.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها المدينة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن المرافق الخدمية من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين.

وقام الكوني بزيارة مستشفى ترهونة العام شملت عدد من مرافقه، والتقى المسؤولين فيه والأطباء، والمرضى الذين وضعوه في صورة المشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى بسبب نقص الامكانيات، والعناصر البشرية المقدمة للخدمة، وتعثر عمليات الصيانة.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين بالتواصل مع الجهات المختصة.