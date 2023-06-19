“حماد” يجري زيارة تفقدية لمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية

الوطن|متابعة

قام رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، الأحد بزيارة لمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية للإطلاع على سير العمل الإداري والمالي والقانوني بالديوان وضمن جولاته التفقدية لمرافق ومؤسسات الدولة ومتابعة عملها ، وكان في إستقباله نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني ، ورئيس الديوان السيد رضا الفريطيس ، ومدراء الإدارات والمكاتب بالديوان .

وخلال زيارته أثنى الرئيس على الدور الذي يقوم به الديوان والذي ساهم في إنجاح عمل الحكومة ، مشيدًا بكفاءة موظفيه وإرتفاع مستوى أداءهم والتزامهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم .