بلحاج: تعرض اللاعب اللافي لإطلاق نار حادثة”إجرامية مرفوضة” يجب أن يُلاحق مرتكبيها

ليبيا – وصف القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج،تعرض اللاعب الليبي ونادي الاتحاد معاذ اللافي للاعتداء والضرب وإطلاق نار من قبل مجهولين، بأنها “حادثة إجرامية مرفوضة” يجب أن يُلاحق مرتكبيها ومعرفة دوافعهم وضمان عدم حدوث حوادث مماثلة.

بلحاج وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على مو قع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” نحمد الله على سلامة حارس مرمى المنتخب الليبي ونادي الاتحاد معاذ اللافي الذي تعرض للاعتداء والضرب ولإطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا سيارته، في حادثة إجرامية مرفوضة يجب أن يُلاحق مرتكبوها ومعرفة دوافعهم وضمان عدم حدوث حوادث مماثلة”.