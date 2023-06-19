مجلس الدولة يعلن محمد المزوغي مرشحاً لرئاسة الحكومة الليبية المصغرة

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، إن المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي مرشح لرئاسة حكومة مصغرة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان على فيسبوك، إن عدداً من أعضاء المجلس التقوا المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، في إطار التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة.

وأضاف أن الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

ويأتي اللقاء ضمن رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع.

وسبق أن ترشح المهندس محمد المزوغي للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بنهاية العام 2021.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه خالد المشري أحال إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6).

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وبحسب تقارير، اتفقت اللجنة المشتركة (6+6)، على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.