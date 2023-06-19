الخطابي: الموقف الأمريكي في ليبيا غامض.. واعتقد أنها تسعى لتدوير الأزمة

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الموقف الأمريكي في ليبيا غامض، ونعتقد أن واشنطن تسعى لتدوير الأزمة في البلاد، لو كانت أمريكا صادقة في مساعيها لحل الأزمة في ليبيا لكان الأجدى بها دعم لجنة 6+6 لإنجاحها.

وبين أن لجنة الـ75 السابقة ثبت عليها الفساد وعمليات الرشاوي بشهادة صحف أمريكية كبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية الناتجة عن لجنة جنيف جربت وأخلت بالتزاماتها تجاه الانتخابات.

ووضح أن المجتمع الدولي لا تحركه العواطف بل المصالح، وأن الأزمة الليبية لن تنتهي إلا بأيدي الليبيين، مطالبًا القادة الليبيين بالاتفاق فيما بينهم والتنازل لحل الأزمة، وإدراك حجم المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد الخطابي أنه يجب إفساح المجال للشعب الليبي لاختيار من يحكمه بحرية.