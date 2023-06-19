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مشيرب: أقسمُ بالله غير حانث أن المشكلة ليست في ثورة فبراير

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقسم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، بأغلظ الأيمان أن المشكلة ليست في ثورة فبراير، بحسب تعبيره.

وقال مشيرب، في منشور عبر «فيسبوك»: “أقسم بالله غير حانث، المشكلة ليست فى ثورة فبراير، المشكلة في الفبرايريين”، وفقا لوصفه.

وأضاف في منشور آخر “مشكلة لما تلقى أنصار فبراير يتجاهلوا منشورات الفبرايريين اللى زيهم، وفى نفس الوقت تلقاهم مدايرين الإعجابات والتعليقات لصفحات الخضر والكرامة والفسقة شاتمى الدين والمحرضين على الثورة والمستهزئين بالعلماء وناشرى الفتنة، معادلة يصعب فهمها”، على حد قوله.

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الفبرايريون فبراير مشيرب

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صحيفة الساعة 24

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