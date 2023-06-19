عقيل: علات الشر القادم من برلمان واشنطن العرفي ستكون قاضية وأشد ترويعًا

ليبيا – وجه رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل، رسالة إلى كل الذين يسعون ويعملون على دفع الليبيين من بين نياب واشنطن إلى” مصارينها الجهنمية لتقضي عليهم وتنهي أمرهم بالهضم والتغوط”، قائلاً:” غبي أو مبيوع الذمة حتما، كل من يُحمّل عقيلة صالح وخالد المشري جريمة بقائهما في السلطة حتى اليوم في ظل حقيقة أن هذه الجريمة هي جريمة واشنطن حصرًا، فهي وحدها التي مددت أعمار الأجسام القائمة حتى اليوم، مرة بالصخيرات قرين الفاشل فايز السراج، والثانية ببرلين قرين عبد الحميد الدبيبة “.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف:” واشنطن وليس غيرها هي التي مارست الإصرار على تقدم من مددت لهم للصفوف والمجالس بكل عمليات السراب السياسي التي صنعتها في (الصخيرات ، وبرلين ، وبوزنيقة ، والغردقة، وباليرموا، وباريس ، وسانكلو …الخ)، فهذه المشاريع السرابية التي صممتها واشنطن من الأصل لتكون فاشلة وعقيمة ودفعتنا للجري البائس خلفها لأكثر من عقد وما يزال يتمدد ويمتد حتى اليوم”.

وتابع عقيل حديثه :”كما أنه يعد فاسد العقل وعديم الإدراك قطعًا، كل من يعتقد بأن المهمش باتيلي هو الذي سيشكل البرلمان العرفي القادم الذي تخطط واشنطن لفرضه على الليبيين في إعادة سخيفة وعقيمة وسقيمة لبرلمان ستيفاني العرفي الموازي، وأن الغباء المتأصل وحده هو الذي يجعل الواحد منا لا يفكر بمنطق أنه لو كان في برلمان ستيفاني العرفي خير، فسيكون الخير في هذا الذي تخطط له واشنطن اليوم”.

وأردف:” مريض بلا شفاء يرجى منه حُكما كل من يتصور بأن تصفير واشنطن للنظام السياسي الليبي بصناعة برلمان عرفي يعج بالعملاء والهامشيين لتسيطر به كليا على النظام السياسي الليبي لألف عام قادم سيكون أفضل من المجلسين الراهنين أو يظن عبطا وبأن هذا البلاء البرلماني الأجنبي العرفي القادم بحال تحقق سيحمل لليبيين عودة سيادتهم واستقرارهم”.

عقيل ختم:” وأما نصيحتي لهؤلاء فهي لا تسلموا نظامكم السياسي قطع لف لواشنطن وشركاءها ولو فعلتم فلن تستحقوا بعدها لا الحياة كأحرار ولا حتى الانين بـ آه؛ لأنكم ستتلقون الصفع كلما تفوهتم بها، فتمسكوا بعقيلتكم ومشريكم وعصابتيهما على عفنهم وعلاتهم فإن علات الشر القادم من برلمان واشنطن العرفي ستكون أشد ترويعا، وأعلموا بأنها ستكون القاضية هذه المرة،بحال نجحت واشنطن عبر سفهاء منا بتوريطنا مرة أخرى بظهور برلمان أمريكي عرفي آخر”.