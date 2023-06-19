فرانش: يجب الاتزام بمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا

الوطن| رصد

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا مارك أندريه فرانش، في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اليوم، إن البرنامج يلتزم بمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، ويسلم بالحاجة الملحة إلى معالجة هذه المسائل، ويعمل على القيام بذلك بطرق عدة.

وأضاف فرانش، أنه يوجد عدة طرق لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، منها البحث، وذلك لفهم السياق والتحديات الفريدة التي تواجه ليبيا و وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وتابع من الطرق أيضاً، الحملات الإعلامية والتي تهدف إلى زيادة الوعي العام بالعواقب الضارة للتضليل وخطاب الكراهية.

وأكمل من الطرف أيضاً بناء القدرات، وتدريب الخبراء الليبيين على تحديد المحتوى الضار على نحو أفضل.

وأشار فرانش إلى استخدام التقنيات المبتكرة، وذلك لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الخاطئ والمتلاعب بشكل أفضل.

وبين أنه يجب الاتزام بمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا بالتوجيهات الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن نزاهة المعلومات واستراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.

وذكر أن هذه التوجيهات توفر الأطر الأساسية لعمل البرنامج، بما يكفل توافق مبادراتنا مع المعايير الدولية.