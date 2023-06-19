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الهنقاري من البرتغال: باب المرتبات أصبح معوقاً للتنمية في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن باب المرتبات أصبح معوقاً للتنمية في ليبيا، مشيداً بقرار علي العابد وزير العمل بحكومة الدبيبة، الخاص بشن حملات تفتيش ضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.

كتب الهنقاري على فيسبوك اليوم من البرتغال التي يزورها ضمن جولته السياحية في أوروبا “يحتاج تطبيق هذا القانون إلى فرض الرخص علي المحلات التجارية والورش وكل أنشطة الأعمال الحرة وستكون له ايجابيات كبيرة علي الباب الأول من الميزانية (الأجور) الذي أصبح عبء علي الدخل العام ومعوق للتنمية” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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