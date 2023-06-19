الدباشي: قرارات الحكومات لا تهمها فئة المتقاعدين.. وعلى إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مساعدتهم

ليبيا – رأى مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن إدارة صندوق الضمان الاجتماعي أفضل وأكثر استقرارًا من غيرها من المؤسسات الليبية، متسائلاً:”لماذا لا تقوم بمبادرات تحسب لها وتعزز من ثقة المواطن فيها؟”.

الدباشي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” يمكن أن تكون رائدة في مجال الشفافية وتقدم لليبيين إحصاءات مختلفة من ضمنها عدد من يصرف لهم معاش تقاعدي تحت الألف دينار وعدد الذين تحت الألفين دينار وعدد الذين تحث الثلاثة آلاف… إلخ حتى تصل إلى عدد الفئة التي تحصل على أكبر مبلغ تقاعدي”.

وأشار إلى أن إدارة الصندوق يمكن أن تساعد المتقاعدين الذين لم تلتفت لهم الحكومات المختلفة وأصبحوا تحت خط الفقر،موضحًا أن أوجه المساعدة كثيرة يمكن أن تكون مبلغًا ماليًا لمعالجة حالة مرضية مستعصية، أو مبلغ لأضحية العيد وغير ذلك الكثير.

الدباشي أكد أن الصندوق لديه الأموال اللازمة وعليه ألّا ينتظر قرارات الحكومات التي ثبت أنها لا تهمها فئة المتقاعدين لأنهم لا تأثير لهم على بقاء الحكومات وزوالها،مختتمًا:” مجرد فكرة قد تجد في الصندوق من يتبناها”.