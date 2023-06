مفوضية الانتخابات تتحفظ على قوانين 6+6

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي استمرار دعم بعثة الأممية والمجتمع الدولي لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

باتيلي وخلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أشاد بمستوى استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

وبحث الجانبان، الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وتعزيز جهوزية المفوضية للعملية الانتخابية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية، استعرض الجانبان مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب إن إجراءها مستحيل فنيا إجراء داخل المحطة الواحدة في ظل وجود 6 صناديق، مضيفا أن 6+6 واللجنة تصر على إجرائها في آن واحد، وفق تعبيره.

وأوضح الشعاب في مداخلة مع الأحرار اليوم حول لقاء باتيلي والسايح، أن بعض القوانين الانتخابية يحتاج إلى معالجة، موضحا أنهم ينتظرون قانونا قويا بتفاصيل واضحة ليسهل تنفيذها فنيا

وأضاف عضو إدارة المفوضية أن القوانين كان ينبغي لها أن القوانين الانتخابية لم تُحل إلى الموفضية “رغم وجود كتاب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإقرار ذلك”، وفق قوله.

وفي 14 يونيو الجاري، كان رئيس المفوضية السايح أبدى أسفه لعدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وناشد السايح اللجنة التواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة مباشرة وعن طريق مجلس النواب، وفق قوله.

وفي رد على السايح، أبدى وفد لجنة 6+6 عن مجلس الدولة استغرابهم من حديث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” عن عدم استلام نسخة رسمية من القوانين الانتخابية قبل اعتمادها.

وذكرت اللجنة في مراسلة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة أن حديث السايح يناقض نفسه فهو صرح قبل أيام من إعلان مخرجات بوزنيقة، أنه على تواصل مع اللجنة وأنه يبدي ملاحظاته أولا بأول.

