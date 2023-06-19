وفد وزارة الطيران المدني المصري يتفقد مطار مصراتة غربي ليبيا

تفقد وفد تدقيق من وزارة الطيران المدني المصري مطار مصراتة الدولي غربي ليبيا؛ للوقوف على الإجراءات المتبعة في تشغيله والتأكد من تناسبها مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتخللت الزيارة لقاء بين أعضاء الوفد ووزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، بحضور مسؤولي الإدارات المعنية بمصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارت ومدير عام المطار والجهات الأمنية العاملة بالمطار.

وحسب بيان مصلحة المطارات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، لا تقتصر الزيارة على التدقيق على المطار، بل تأتي أيضاً في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطيران.