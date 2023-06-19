أجواء صيفية.. تفاصيل حالة الطقس في ليبيا اليوم الاثنين 19 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 19 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تكون الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد .

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية وتكون مابين (32-38)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.