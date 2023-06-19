نائب أردوغان: اتفاقيتنا مع ليبيا أفشلت محاولات استبعادنا عن شرق المتوسط

ليبيا – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا يمكن أن تتراجع أبدا عن صون حقوقها وحقوق شمال قبرص التركية المنبثقة عن القانون الدولي شرقي المتوسط.

تصريح يلماز جاء خلال مقابلة تلفزيونية من السفارة التركية في لفكوشا (نيقوسيا الشمالية) عاصمة شمال قبرص التركية، في إطار زيارة تستمر يومين، وتعتبر الأولى له منذ توليه منصبه الجديد مطلع يونية الجاري، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة”القطرية.

وأوضح يلماز أن منطقة شرقي البحر المتوسط تعد منطقة جغرافية بالغة الأهمية وتمتلك مقومات اقتصادية، والعديد من الدول لديها مصالح حولها.

وشدد على أنه رغم محاولات عزل وإقصاء تركيا وشمال قبرص عن المنطقة؛ فإن تركيا أفشلت بقوتها تلك المحاولات.

وأكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أواخر 2019، كانت من أهم الخطوات التركية التي أفشلت محاولات استبعاد تركيا عن المعادلة شرقي المتوسط.

ولفت من جهة أخرى إلى دعوات بلاده لدول المنطقة وخاصة اليونان وقبرص، إلى التعاون للاستفادة المشتركة من مقومات المنطقة في مجال الطاقة، دون إقصاء جهة على حساب جهة أخرى.