مجلس النواب : المناقشات مستمرة حول النقاط العالقة فى القوانين الانتخابية

قال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، إن عدة جهات تُجرى نقاشات حول بعض النقاط العالقة في القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة «6+6».

وتوقع المريمى، في تصريح صحفى له أن تأخذ اللجنة بهذه الملاحظات لا سيما المتعلق منها بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشاد المريمى ببيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ودعوته البعثة الأممية والأطراف الرسمية للاضطلاع بدورهما في العملية الانتخابية، وتنظيم الانتخابات من جهة وتشكيل حكومة موحّدة تشرف عليها من جهة أخرى.

وأشار إلى أن البيان حثّ البعثة الأممية على الوقوف إلى جانب الليبيين حتى تتم العملية الانتخابية.

ولفت المريمى إلى أن القوانين تحتاج إلى وفاق واتفاق بين الليبيين من أجل أن تتم العملية الانتخابية ويُقبل بالنتائج بعد إجرائها.